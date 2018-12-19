Платежный гигант Western Union объявил о готовности работать с криптовалютами после того, как применение блокчейна станет повсеместным явлением.

По словам президент Western Union Одилона Алмейды, компания имеет все шансы превзойти конкурентов и предоставить лучшие условия для переводов средств в криптовалюте. При этом Western Union без препятствий сможет добавить в свой сервис криптовалюты, так как уже не первый год переводит деньги в цифровом виде, сообщает ForkLog .