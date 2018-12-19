Банк ВТБ стал одним из первых российских пользователей инновационного сервиса в сфере международных расчетов SWIFT - Global Payment Innovation (GPI), использование которого позволяет быстро и эффективно управлять трансграничными платежными потоками, отслеживать перевод средств по всей цепочке банков-корреспондентов, а также мониторить состояние и локацию платежа в режиме онлайн.

При этом банки-участники GPI обязаны соблюдать условия соглашения об уровне сервиса и сроках исполнения переводов денежных средств, что повышает гарантии высокой скорости его исполнения, говорится в пресс-релизе ВТБ.

По словам члена правления ВТБ Валерия Чулкова, проект открывает новые возможности для дальнейшего улучшения качества и прозрачности трансграничных расчетов в иностранных валютах.