Депутаты Национального собрания Франции не поддержали внедрение новых ставок налогообложения для криптотрейдеров и держателей криптовалют.

Таким образом, депутаты отклонили повышение порога, позволяющий избежать уплаты налогов, если деятельность с криптовалютами принесла до 305 евро, до уровня в 3000-5000 евро в год, сообщает Anycoin .

Также они отклонили предложение считать доходы от продаж криптоактивов доходами от капитала и поправку, предоставляющую возможность более щадящего налогообложения для тех, кто не ведет коммерческую деятельность с криптовалютами постоянно. Также депутаты не поддержали норму, по которой деятельность с криптоактивами можно было бы засчитывать при учете потери капитала.

Поправку, касающуюся внедрения фиксированного 30% налога за осуществление криптовалютных операций, Нацсобрание не рассматривало.