Министерство финансов США отменит санкции против российской компании «Русал» и холдингов En+, «Евросибэнерго» в течение 30 дней. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Управления по контролю над иностранными активами министерства финансов США (OFAC).

«Сегодня OFAC направило в Конгресс США уведомление о своем намерении отменить санкции, наложенные на En + Group plc («En +»), UC Rusal plc («Русал») и ОАО «Евросибэнерго» (ESE) в течение 30 дней», — говорится в документе.

Обмен акций швейцарского трейдера Glencore в «Русале» на долю в En+ станет одним из пунктов по снижению в нем доли Дерипаски, сообщил OFAC.

«Доля участия Дерипаски в En+ будет снижаться в результате сделки по реструктуризации, посредством чего швейцарская компания Glencore или ее дочерняя компания произведут обмен акциями «Русала» на прямую долю участия в En+. Конечным результатом этих корпоративных трансакций станет значительное сокращение доли владения Дерипаски в En+", — отмечается в документе. При этом не предполагается прямой или косвенный перевод средств Дерипаске.