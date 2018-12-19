Visa запускает сервис, который позволит переводить деньги с карты на карту по номеру телефона, пишут «Ведомости» со ссылкой на трех контрагентов платежной системы.

В новой системе участвует сразу четыре банка — ВТБ, «Русский Стандарт», Тинькофф Банк и Хоум Кредит Банк, передала через пресс-службу гендиректор Visa в России Екатерина Петелина. Это подтвердили представители банков.

По словам человека, который изучал возможность подключения к сервису, привязать к нему можно карты не только Visa, но и других систем. «Клиентам не нужно будет задумываться, карта какой международной платежной системы у того, кому необходимо сделать перевод, нужно будет знать только номер телефона», — подтверждает начальник управления дебетовых карт и программ лояльности Хоум Кредит Банка Георгий Сорокин. По его словам, если система сможет определить карту по номеру телефона, то разрешит сделать перевод, в иных случаях — попросит ввести полный номер карты.

Тарифы на переводы по номеру телефона не будут отличаться от комиссий за перевод по номеру карты, обещают представители Хоум Кредит Банка, ВТБ и Тинькофф Банка.

Система переводов от Visa — уже четвертая такая платформа в России. Два подобных сервиса у Сбербанка и Mastercard. Третья — система быстрых платежей (СБП) от Центробанка — пока тестируется. Она должна заработать в январе. СБП в отличие от остальных позволит переводить деньги практически между любыми счетами, а не только карточными.

Как сообщалось, запуск СБП планируется в начале 2019 года. Система позволит физическим лицам осуществлять мгновенные платежи в круглосуточном режиме по простым идентификаторам (в частности, по номеру мобильного телефона), независимо от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя перевода.



В дальнейшем в сервисах СБП будет реализована возможность делать переводы в адрес госорганов и юридических лиц, отмечает регулятор. Кроме того, расширится список идентификаторов, по которым можно будет совершить платеж.