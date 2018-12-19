Верховный суд Греции (Ареопаг) на заседании в среду поддержал решение салоникского суда первой инстанции о выдаче Франции россиянина Александра Винника, находящегося с июля 2017 года в греческой тюрьме, передает корреспондент ТАСС.

«Суд отвергает апелляцию адвокатов», опротестовавших решение салоникского суда первой инстанции экстрадировать россиянина во Францию, объявила председатель суда Ангелики Алиферопулу.

Сам Винник сообщил российским журналистам в зале суда, что проводит голодовку против произвола греческих судей. «Я голодаю уже 24 дня. Вчера последний раз [в тюрьме] взвешивали, по документам я потерял 8 кг. Но они не сразу начали меня взвешивать, только на третий день. Так что 9 кг я потерял точно», — сказал Винник.

По словам россиянина, если Верховный суд Греции решит выдать его во Францию, то он не прекратит свою голодовку. «Если в Москву [решит выдать], то прекращу», — сказал Винник.

Защита Винника направит прошение в Министерство юстиции, транспарентности и прав человека Греции, а также заявление начальнику тюрьмы об отсрочке выполнения решения Верховного суда Греции выдать россиянина во Францию. Руководитель группы адвокатов россиянина Тимофей Мусатов обратил внимание на то, как решение было объявлено составом судей Верховного суда. «Вышли судьи без мантий, одним словом что-то там прошептали и сразу стали убегать, несмотря на то, что мы стали заявлять процессуальное ходатайство, — сказал Мусатов. — Они сказали «ничего знать не хотим» и убежали».

Винник был задержан в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от 4 млрд до 9 млрд долларов через ныне несуществующую интернет-биржу криптовалют. Выдачи Винника также добивается Россия, а в июне запрос на экстрадицию направила Франция. Верховный суд принял решения о выдаче россиянина сначала в США, затем — в Россию. Салоникский суд первой инстанции вынес решение в пользу экстрадиции Винника во Францию, защита подала на этот вердикт апелляцию в Верховный суд, который в среду ее отверг. Из-за конфликтующих запросов на экстрадицию решение о выдаче Винника, скорее всего, придется принимать министру юстиции или, возможно, руководству Греции.