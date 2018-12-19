Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) допустили кратковременное снижение цен на нефть до 50 долларов за баррель. Об этом сообщается в «Комментариях о государстве и бизнесе».

«В силу инерционности нефтяного рынка и значительного профицита нефти на рынке, при условии сохранения мягких санкций против Ирана мы допускаем возможность снижения нефтяных цен в краткосрочной перспективе до 50 долларов за баррель», — говорится в исследовании.

Эксперты также отмечают, что при сбалансированном рынке цена барреля нефти может находиться в диапазоне 50—80 долларов.

В случае продления соглашения ОПЕК+ на весь следующий год можно ожидать формирования дефицита нефти на рынке и роста цен до 80—90 долларов.