В Московской области перед судом предстанут члены этнической преступной организации, обвиняемые в мошенничестве на десятки миллионов рублей. О завершении расследования уголовного дела сообщает Следственный комитет РФ, уточняя, что на скамье подсудимых 18 человек, среди которых два бывших сотрудника госавтоинспекции и четыре работника лизинговых компаний. В зависимости от роли и степени участия фигуранты обвиняются в создании преступного сообщества и участии в нем (части 1 и 2 статьи 210 Уголовного кодекса) и в 17 эпизодах мошенничества в составе организованной группы (часть 4 статьи 159).

По версии следствия, в период с января 2015 года по апрель 2016-го Арслан Абдуллаев, Хизар Чапаев, Салман Исмаилов, действуя в составе преступного сообщества и являясь его активными членами, совместно с другими соучастниками (всего белее 30 человек) совершали хищения новых дорогостоящих автомобилей премиум-класса путем обмана сотрудников лизинговых компаний из автосалонов в Московской области, а впоследствии продавали машины иностранным гражданам и вывозили за пределы РФ. Ущерб от деятельности членов преступного сообщества превысил 40 млн рублей.

«Расследование данного уголовного дела представляло собой особую сложность в первую очередь из-за большого количества лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, а также большого объема и количества эпизодов, скрытности, конспирации, наличия подставных документов, подставных фирм, печатей, что существенно мешало в установлении личностей злоумышленников. Кроме того, практически все обвиняемые — выходцы из других регионов России, проживающие на территории Московского региона без временной регистрации, что также затрудняло установление их местонахождения», — рассказали в СК РФ.

В ходе расследования проведено большое количество технико-криминалистических экспертиз, изучались детализации соединений абонентов более чем по 100 телефонным номерам. Объем уголовного дела составил 175 томов. Оно передано в суд с утвержденным обвинительным заключением для рассмотрения по существу.



В отношении трех соучастников уголовные дела ранее были выделены в отдельное производство в связи с заключением досудебных соглашений о сотрудничестве, и по ним вынесены обвинительные приговоры с реальным лишением свободы. Девять человек до настоящего времени находятся в федеральном розыске.