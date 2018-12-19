В России насчитывается 4,2 млн граждан предпенсионного возраста, у которых есть работа. Такие данные представлены в письме Пенсионного фонда России в Роструд, пишут «Известия» . В документе указано, что данная информация потребуется для организации профобучения тех, кому осталось пять лет до пенсии.

Сейчас Минтруд дорабатывает проект программы профобучения и дополнительного образования россиян предпенсионного возраста на 2019–2024 годы. Изначальный вариант предполагал, что ежегодно квалификацию смогут повышать 75 тыс. человек. Однако число желающих может составить до 1,5 млн в год, указано в критическом отзыве экспертного совета при правительстве.

На повышение квалификации за счет государства смогут рассчитывать как работающие, так и неработающие женщины 55–60 лет и мужчины 60–65 лет. Также допобразование будет предложено пенсионерам, желающим возобновить трудовую деятельность, сообщили изданию в пресс-службе Минтруда. Там отметили, что поучаствовать в программе смогут все желающие при обращении в службу занятости.

Сколько пожилых граждан реально нуждаются в обучении, сейчас вычисляет Роструд. По данным, поступившим в службу из ПФР, под пенсионный маневр ежегодно будут попадать около 800 тыс. сотрудников. Всего работающих предпенсионеров 4,2 млн человек: 2,2 млн женщин, которым в следующем году будет 55–60 лет, и 1,9 млн мужчин 60–65 лет.

Изначальная версия проекта Минтруда предполагает, что повышение квалификации для попавших под пенсионный маневр оплатят федеральный и региональный бюджеты: оно обойдется примерно в 33 тыс. рублей на человека (стоимость всего проекта на четыре года — 31,6 млрд рублей). Для граждан в среднем трехмесячное обучение будет бесплатным. Более того, предполагается выплата стипендии в размере региональной минимальной зарплаты (сейчас по России она составляет 11 тыс. рублей).



Как указано в первой версии проекта о переобучении, речь идет не о получении новых навыков, а об обогащении старых набором дополнительных. Например, об обучении работе с компьютером или преподаванию. Полный список навыков будет сформирован в январе.

