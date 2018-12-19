Столичные полицейские задержали женщину, подозреваемую в кредитном мошенничестве на 3 млн рублей, сообщили в пресс-службе московской полиции.

«В отдел полиции обратился представитель одного из столичных банков. Мужчина рассказал, что в офис, расположенный на Ленинском проспекте, с заявкой на получение потребительского кредита в размере трех миллионов рублей обратилась женщина, представив пакет документов. Однако через некоторое время было установлено, что документы являются поддельными, а клиент банка перестала выполнять условия договора и перечислять денежные средства в счет погашения кредита», — говорится в релизе.

Позже правоохранители задержали женщину. Полученные денежные средства она потратила по собственному усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере кредитования». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, заключили в ведомстве.