Банк ВТБ совместно с компанией INPAS обеспечил возможность безналичной оплаты товаров на новогодней ярмарке, открытой в рамках столичного фестиваля «Путешествие в Рождество» в центре Москвы.

При этом доступна оплата товаров картами Visa, Mastercard, «Мир» более чем в 60 точках продаж. Ярмарка оснащена мобильными онлайн-кассами «Прими карту!» со встроенным эквайрингом, говорится в сообщении ВТБ.

По словам вице-президента, руководителя департамента эквайринга ВТБ Алексея Киричека, внедрение сервиса безналичной оплаты на одной из крупнейших ярмарок страны стало очередным шагом к повышению туристической привлекательности Москвы.

Предприниматели самых разных областей деятельности: от сельско-хозяйственной продукции до всевозможных сувениров оперативно получили кассу и в день открытия ярмарки начали обслуживать покупателей, прокомментировал директор по продажам «Прими карту!» Андрей Пелин.