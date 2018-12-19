Саудовская Аравия остается привлекательной для иностранных инвесторов, несмотря на политическое напряжение вокруг страны, связанное с убийством оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи, заявил на пресс-конференции министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед ибн Абдулла аль-Джадаан.

«Королевство все еще продолжает привлекать огромное количество инвесторов, ряд подписаний с иностранными инвесторами произошло во время конференции Future Investment Initiative», — сказал министр, отвечая на вопрос о том, нет ли у него опасений, что из-за убийства журналиста Саудовская Аравия будет испытывать трудности с привлечением иностранных инвестиций, которые важны для реализации программы реформ.

«И помимо этого, количество инвестиционных лицензий для иностранных инвесторов, выданных в 2018 году, в два раза превысило количество лицензий, выданных в 2017-м. Тогда их было 350, но сейчас их свыше 700», — добавил министр.