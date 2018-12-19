Уровень безработицы в России в ноябре вырос до 4,8% с октябрьских 4,7%. Об этом свидетельствуют данные, которые публикует Росстат в среду.



«В ноябре 2018 года, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 3,7 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 4,8% рабочей силы, классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). При этом зарегистрированы в качестве безработных в органах службы занятости населения, по данным Роструда, 0,7 млн человек, в том числе 0,6 млн человек получали пособие по безработице», — отмечается в сообщении.

Численность рабочей силы, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, в ноябре составила 76,2 млн человек, или 52% от общей численности населения РФ.

Ранее в Минтруда заявили, что по итогам этого года число безработных составит 3,6 млн человек и сохранится на этом уровне до 2021 года. Повышение пенсионного возраста на рынок труда значительно не повлияет и не вызовет напряжения, уверены чиновники.