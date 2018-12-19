Срок отбора банка для передачи активов и обязательств украинского ВТБ, признанного неплатежеспособным в конце ноября, истек. По итогам конкурса принято решение о ликвидации кредитной организации, сообщили «Коммерсанту» в Фонде гарантирования вкладов Украины (ФГВ).



«Единственное полученное конкурсное предложение признано не соответствующим наименее затратному для фонда способу выведения банка с рынка и отклонено, — уточнили в пресс-службе фонда. — Предложенная цена за активы оказалась значительно ниже оценочной стоимости, и на момент конкурса не получен положительный ответ со стороны НБУ».

Выплаты страхового возмещения вкладчикам начнутся в ближайшее время, точная дата будет указана на сайте, сообщили газете в фонде. Агенты уже отобраны, это 11 банков из числа аккредитованных ФГВ.



На прошлой неделе ФГВ завершил сбор заявок на передачу активов и обязательств украинского ВТБ, и первоначально претендентов было несколько. По данным издания, в числе интересантов были украинский Альфа-Банк, Таскомбанк Сергея Тигипко и ПУМБ Рината Ахметова. В итоге на рассмотрении осталась лишь заявка от банка Тигипко. По данным источника издания, «его настрой был наиболее серьезным, но в оценке активов ПАО «ВТБ» были заложены юридические риски из-за их ареста». В сентябре Киевский апелляционный суд наложил арест на имущество и акции «дочек» российских госбанков в рамках исполнения решения арбитража Гааги о взыскании компенсации за активы, утраченные украинскими компаниями в Крыму.

По мнению экспертов, инвесторы, которым предлагались все активы и обязательства, а не только то, что попадает под страховку, подошли к оценке крайне осторожно. «Скорее всего, арест активов и сопряженные с ним юридические риски были заложены в предложения потенциальных инвесторов в виде дисконта, — отмечает управляющий партнер УК «Право и бизнес» Александр Пахомов. — Предложения, вероятно, просто не отвечали интересам НБУ». По его мнению, выбранный вследствие этого механизм ликвидации выглядит куда менее рискованным, поскольку до момента реализации имущества «ВТБ Украина» может пройти не меньше года, на тот момент спор в суде может быть уже завершен, что сделает активы более привлекательными для инвесторов.

