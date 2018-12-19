Арбитражный суд Татарстана удовлетворил заявление АСВ об аресте имущества четверых руководителей «Камского горизонта» на 827,3 рублей.

Как сообщает TatCenter , имущество взыщут с Сергея Вострикова, Натальи Половинко, Евгения Попова и Дарьи Южаковой.

При этом определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в десятидневный срок в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд.