Арбитражный суд Татарстана удовлетворил ходатайство Агентства по страхованию вкладов (АСВ) об аресте имущества четырех бывших руководителей банка «Камский Горизонт» на сумму 827,3 млн рублей, говорится в определении суда.

Как указал в своем заявлении конкурсный управляющий, в случае непринятия обеспечительных мер существует вероятность причинения банку значительного ущерба в результате сокрытия/отчуждения контролирующими должника лицами имущества.

Арбитражный суд согласился с доводами АСВ.

Принятие обеспечительных мер не приведет к негативным последствиям для лиц, в отношении которых приняты такие меры, не нарушит баланс интересов сторон, поскольку арестованное имущество не выбывает из владения и пользования собственников, отметил арбитраж. Кроме того, наложение ареста на имущество по существу не нарушает предполагаемые права третьих лиц, поскольку меры носят временный характер до окончания разрешения спора арбитражным судом по существу.

Ходатайство о принятии обеспечительных мер было направлено в рамках заявления АСВ о взыскании с бывших руководителей банка 827,3 млн рублей.