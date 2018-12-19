Минфин США расширил санкции против России.

Под ограничения в рамках закона CAATSA попали 18 россиян, 15 из которых являются сотрудниками ГРУ. Также санкции распространятся на агентство новостей ФАН, ООО «Экономика сегодня», ООО «Невские новости» и ресурс usareally.com.

Кроме того, под санкциями оказались Анатолий Чепига и Александр Мишкин, которых на Западе подозревают в отравлении Скрипалей.

Также в «черный» список внесли сотрудницу компании Project Lakhta Елену Хусяйнову.

