В 2019 году Роскомнадзор планирует внедрить новую технологию борьбы с запрещенными сайтами и сервисами, в том числе с Telegram. Власти готовы потратить на это до 20 млрд рублей, рассказали ВВС источник, знакомый с деталями разработки проекта, и собеседник, близкий к одной из компаний — разработчиков подобной системы.

Речь идет о технологии DPI (от английского deep packet inspection — «глубокий анализ пакетов»). У провайдера Интернета устанавливается программно-аппаратный комплекс, который анализирует весь проходящий трафик и выделяет специфические пакеты, свойственные конкретным сайтам или приложениям. Этот же комплекс отсекает и нежелательный трафик.



«У каждого из нас своя походка. Например, по походке могу узнать родственника в темноте. Так у и каждого трафика есть свои отличительные черты», — объясняет создатель сервиса статистики заблокированных IP-адресов Usher2.club Филипп Кулин.

DPI принципиально отличается от нынешней системы, когда доступ к запрещенным сайтам блокируется по IP-адресу. Из-за этого страдают нейтральные ресурсы. Например, весной 2018 года, пытаясь бороться с Telegram, Роскомнадзор заблокировал около 11 млн IP-адресов. «Этот способ был неэффективным», — признает источник, знакомый с деталями разработки проекта по внедрению новой технологии блокировки.

Первые лабораторные испытания различных систем DPI начались еще в августе, сообщало ранее агентство Reuters. Их проводила межведомственная комиссия из числа представителей ФСБ, Министерства цифрового развития и Роскомнадзора. Тесты, по данным агентства, проводились на сетях государственного «Ростелекома» в подмосковном Реутове, к участию были приглашены семь производителей.

По данным ВВС, в ноябре — декабре испытания возобновились на более масштабном уровне — в одном из городов-миллионников Поволжья. Эффективность этой технологии блокировки, по его словам, может тестироваться на сетях «Ростелекома» и мобильного оператора Tele2, в котором «Ростелекому» принадлежат 45%. Источник, близкий к одной из компаний-разработчиков, утверждает, что оборудование для блокировки будет закуплено за государственный счет и установлено на сетях крупных операторов в узловых точках Рунета. По предварительной оценке, закупка и установка оборудования может обойтись в сумму до 20 млрд рублей.

Впрочем, внедрение DPI не означает окончательную победу над запрещенными сервисами, считают эксперты. Существуют технологии маскировки трафика, которыми сможет воспользоваться тот же Telegram, говорит Кулин. Хотя бороться с блокировкой мессенджеру будет сложнее, признает он.



Маскировка — не единственный способ обходить заслон в виде DPI, говорит исполнительный директор НКО «Общество защиты Интернета». «В Интернете ничего заблокировать нельзя. Только отключить», — резюмирует эксперт.