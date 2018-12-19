Сбербанк утвердил коробочные решения по кредитованию концессионных проектов в водоснабжении/водоотведении и в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

Концессионные соглашения, касающиеся объектов, на которых осуществляется обработка, обезвреживание и размещение твердых коммунальных отходов, планируется заключать между юридическим лицом, муниципальным образованием и субъектом РФ, говорится в сообщении Сбербанка.

Доля средств частного инвестора должна составлять не менее 30% от бюджета проекта, остальные 70% — кредитные средства банка. Реализация проекта проводится через специальную проектную компанию (SPV), залогом являются ее акции, дополнительного внешнего обеспечения не требуется.

По словам вице-президента Сбербанка Михаила Чачина, для максимального учета потребностей субъектов, муниципалитетов и инвесторов возможно использование отличной от рекомендуемой формы концессионной документации, главное, чтобы она соответствовала требованиям законодательства и банка. При этом типовые решения помогают получить банковское финансирование небольшим региональным проектам, способствуют сокращению временных и денежных затрат на их подготовку.