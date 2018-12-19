С баланса ООО «Новая нефтехимия» конкурсный управляющий в течение недели спишет обыкновенные именные акции Татфондбанка в количестве 250,9 тыс. штук номинальной стоимостью 2,5 млрд рублей, сообщает TatCenter , ссылаясь на данные Единого реестра сведений о банкротстве.

«Новая нефтехимия» — акционер Татфондбанка, Татагропромбанка и Тимер Банка. Лицензии у первых двух банков отозваны. Тимер Банк с 20 февраля прошлого года находился под контролем временной администрации ЦБ, а в начале 2018 года дочерняя структура госкорпорации «Ростех» — АО «РФК-банк» — выкупила акции кредитной организации.