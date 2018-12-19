В 2019 году Роскомнадзор может внедрить новую технологию для блокировки запрещенных сайтов, в том числе Telegram. Стоимость внедрения технологии (закупка и установка оборудования) может составить до 20 млрд рублей.

Как сообщает Forbes , ссылаясь на Би-би-си, речь идет о технологии deep packet inspection (DPI, «глубокий анализ пакетов»), которую интернет-провайдер устанавливает у себя. Комплекс анализирует трафик и выделяет свойственные тем или иным сайтам или приложениям пакеты трафика. Таким образом, комплекс может отсекать нежелательный трафик.

Роскомнадзор отказался от комментариев Forbes.