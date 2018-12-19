Технология DPI — программно-аппаратный комплекс, установленный у провайдера, отсекает специфические пакеты трафика.
В 2019 году Роскомнадзор может внедрить новую технологию для блокировки запрещенных сайтов, в том числе Telegram. Стоимость внедрения технологии (закупка и установка оборудования) может составить до 20 млрд рублей.
Как сообщает Forbes, ссылаясь на Би-би-си, речь идет о технологии deep packet inspection (DPI, «глубокий анализ пакетов»), которую интернет-провайдер устанавливает у себя. Комплекс анализирует трафик и выделяет свойственные тем или иным сайтам или приложениям пакеты трафика. Таким образом, комплекс может отсекать нежелательный трафик.
Роскомнадзор отказался от комментариев Forbes.
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