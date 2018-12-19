Реальные располагаемые доходы россиян в ноябре 2018 года снизились на 2,9% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в среду данные Росстата. По сравнению с октябрем показатель также уменьшился на 2,9%.

«Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по оценке, в ноябре 2018 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизились на 2,9%, в январе — ноябре 2018 года увеличились на 0,4%», — говорится в докладе.

Согласно данным статистического ведомства, денежные доходы в среднем на душу населения в ноябре составили 32 322 рубля, увеличившись на 3% к аналогичному прошлогоднему периоду и снизившись на 1,9% к октябрю 2018-го.

Номинальная среднемесячная начисленная заработная плата равнялась 42 750 рублям (рост на 8,6% в годовом выражении и на 1% к октябрю). Реальная зарплата повысилась на 0,5% к предыдущему месяцу и на 4,6% к ноябрю 2017-го.

Банк России ожидает по итогам 2018 года роста реальных заработных плат на 7—8%. «Вместе с тем темп прироста реальных располагаемых денежных доходов населения, по оценкам, окажется существенно более низким, что обусловлено динамикой доходов, не связанных с трудовой деятельностью и социальными трансфертами», — отмечается в докладе о денежно-кредитной политике.