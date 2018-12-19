Промсвязьбанк направил Promsvyaz Capital B.V. претензию по возмещению убытков на 208 млрд рублей, в том числе от сделок банка перед санацией. Об этом на заседании Арбитражного суда Москвы сообщил представитель Promsvyaz Capital B.V.

«Ответчик по данному делу — компания Promsvyaz Capital B.V. — получила претензию от банка по возмещению убытков в размере 208 миллиардов рублей. Один из эпизодов, по которому взыскиваются данные убытки — это сделки 14 декабря 2017 года. Часть сделок из данной группы, она оспаривается по настоящему делу. Соответственно, претензия, о которой я говорю, она была направлена не только нам, она была также направлена всем членам правления банк и членам совета директоров», — сказал он.

Представитель Promsvyaz Capital B.V. также попросил суд привлечь бывшего совладельца и председателя правления Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева к участию в деле. Суд согласился привлечь его в качестве третьего лица.

В январе Промсвязьбанк подал иск к Promsvyaz Capital B.V. и еще нескольким иностранным юридическим лицам с требованием признать недействительными сделки с их участием перед санацией банка.

15 декабря 2017 года ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС).