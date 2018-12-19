Полиция обезвредила семерых кибермошенников, похищавших деньги с карт граждан, и изъяла их вирусные компьютерные программы. Об этом сообщается на сайте МВД.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий оперативники Главного управления МВД России по Ростовской области при участии Росгвардии задержали семерых участников организованной группы, подозреваемых в серии мошенничеств на территории ряда субъектов Российской Федерации», — заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Установлено, что злоумышленники рассылали по номерам мобильных телефонов, взятых с одного из сайтов по продаже товаров и услуг, СМС-сообщения с вредоносным программным обеспечением. «Когда адресаты активировали их, данные банковских карт автоматически отправлялись участникам группы, которые похищали денежные средства. По предварительной информации, ущерб, причиненный гражданам, превысил 18 млн рублей», — говорится в сообщении МВД.

Возбуждены уголовные дела по статье 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»).

«В результате оперативно-разыскных мероприятий на территории Москвы, Ростова-на-Дону и Йошкар-Олы задержаны семь фигурантов, в числе которых организатор противоправной деятельности и изготовитель программы. В ходе обысков по местам жительства подозреваемых изъяты денежные средства, моноблок, ноутбуки, мобильные телефоны, более полутора тысяч сим-карт, флеш-карты, модемы и банковские карты», — рассказала Ирина Волк.



В отношении 33-летнего лидера группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а шестеро соучастников находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

