Платформа Waves привлекла 120 млн долларов на запуск приватной блокчейн-системы Vostok для корпоративных пользователей и государственных структур.

По словам создателя и генерального директора платформы Waves Александр Иванова, криптовалютная мания закончилась, однако идея использования децентрализованной сети для хранения данных и снижения издержек остаётся актуальной, сообщает Ttrcoin .

Иванов пояснил, что приватные блокчейны, доступ к которым предоставляется ограниченному числу пользователей, лучше справляются с задачей защиты данных.

К моменту публикации курс криптовалюты waves взлетел на 62% за последние сутки. За неделю рост составил 140%.