Оператор фискальных данных OFD.ru дал возможность посетителям сайта ofd.ru проверить подлинность и корректность чека, выданного любой онлайн-кассой на территории РФ, независимо от ОФД, даты и места приобретения товаров и услуг и подтвердить факт расчета в ФНС России. Также можно сохранить чек в электронном виде.

Проверка чека осуществляется по обязательным реквизитам, указанным в любом чеке. Если по заданным параметрам чек в базе не найден, пользователь может ввести дополнительную информацию – дату и время, указанные в чеке, тип операции и общую сумму покупки, говорится в сообщении OFD.ru.

Сервис доступен любым покупателям без регистрации как в веб, так и мобильной версии сайта по ссылке «Проверить чек».