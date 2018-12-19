Проблема забалансовых вкладов в 2018 году практически сошла на нет, объем таких депозитов снизился в десять раз. Об этом журналистам рассказал глава АСВ Юрий Исаев.

По его словам, признаки мошенничества были обнаружены только в двух банках: «Эльбин» и «Таата». В их балансах не были отражены депозиты примерно 700 клиентов на сумму 795 млн рублей.

В 2017 году объем забалансовых вкладов составил 9 млрд рублей, АСВ пришлось восстанавливать права на страховое возмещение почти 11 тыс. человек. В беседе с журналистами Юрий Исаев, однако, не исключил появления новых способов вывода средств вкладчиков из банков.