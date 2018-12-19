Новикомбанк предоставит компании «Нацпромлизинг», входящей в госкорпорацию «Ростех», кредиты на общую сумму 1,4 млрд рублей на цели финансирования сделок Фонда развития промышленности. В частности, средства пойдут на приобретение «Нацпромлизингом» оборудования для дальнейшей его передачи в финансовую аренду предприятиям, которые участвуют в программе «Лизинговые проекты» ФРП, уточняется в сообщении банка-кредитора.

Цель программы — финансирование лизинговых проектов, направленных на технологическое перевооружение и/или модернизацию основных производственных фондов предприятий российской промышленности. Размер займа ФРП по данной программе варьируется от 10% до 90% аванса по договору лизинга, но не более 27% от общей стоимости оборудования. Финансирование проекта может привлекаться со стороны уполномоченных банков, в число которых входит Новикомбанк.

Новикомбанк и «Нацпромлизинг» сотрудничают с декабря 2016 года. В настоящее время планируется рассмотрение вопросов по дальнейшему финансированию лизинговых сделок «Нацпромлизинга».

