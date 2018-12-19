Совет директоров МВФ одобрил кредит для Киева на 3,9 млрд долларов на 14 месяцев, первый транш страна получит в течение ближайших дней, передает РИА Новости.

«Первый транш в размере 1,4 миллиарда долларов должен быть направлен на Украину до 25 декабря. Решение о дальнейших траншах будет приниматься в мае и в ноябре 2019 года после обзора успехов Украины по выполнению условий меморандума», — говорится в сообщении Минфина страны.

Как сообщил МВФ по итогам заседания, первые 1,4 млрд из 3,9 млрд долларов в рамках 14-месячной программы финансовой поддержки кредитования stand-by (SBA) Украины будут доступны немедленно, остальные — в рамках полугодовых обзоров исполнения программы.

«Утверждение SBA обеспечивает немедленное предоставление 1 миллиарда SDR (эквивалентно 1,4 миллиарда долларов). Оставшиеся средства будут доступны по итогам полугодовых обзоров», — сообщается в заявлении.