Рейтинговое агентство Moody's Investors Service изменило прогноз по долгосрочным рейтингам депозитов Морского Банка в национальной и иностранной валюте с «негативного» на «стабильный» и подтвердило рейтинги на уровне «B3». Подтверждены базовая и скорректированная базовая оценка кредитоспособности банка на уровне «b3» и ряд других рейтингов; полный список рейтинговых действий приводится в релизе Moody's .

Улучшение прогноза по рейтингам отражает улучшение качества активов и показателей прибыльности Морского Банка в последнее время и ожидания агентства, что эта тенденция будет устойчивой в ближайшие 12—18 месяцев.



В частности, Moody's оценивает проблемные ссуды банка (с просрочкой более 90 дней и реструктурированные) примерно в 14% от валового объема ссуд на 1 ноября против 30,8% на конец 2017 года. Показатель снизился в основном за счет списания или продажи (акционеру банка или третьим сторонам) значительной части проблемных ссуд в течение 2018 года.



Другие факторы, обусловившие «стабильный» прогноз по депозитным рейтингам, включают поддерживаемый акционером хороший уровень достаточности капитала банка и его стабильные показатели фондирования и ликвидности.