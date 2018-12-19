По итогам этого года число безработных составит 3,6 млн человек и сохранится на этом уровне до 2021-го, считают в Минтруда. Повышение пенсионного возраста на рынок труда значительно не повлияет и не вызовет напряжения, уверены чиновники. Эксперты, напротив, видят риски роста безработицы, пишут «Известия» .

Уровень безработицы на период до 2021 года может составить 4,7–4,8% по методологии Международной организации труда (МОТ), следует из письма ведомства в российскую трехстороннюю комиссию от 14 декабря за подписью главы департамента занятости населения Михаила Кирсанова. По итогам октября показатель составлял 4,8%. То есть ближайшие три года он не будет меняться.

Этого нельзя сказать о показателе официальной безработицы — он учитывает тех нетрудоустроенных, кто обратился в государственную службу занятости. По прогнозу ведомства, число официальных безработных может вырасти более чем на треть — до 1,1 млн человек.

Повышение пенсионного возраста окажет минимальное влияние на рынок труда, полагают чиновники. Приток трудоспособных граждан «не вызовет напряжения на рынке труда благодаря практически равноценной убыли в этот период занятого населения», указано в письме. «Наряду с постепенным увеличением предложения труда спрос на труд будет также расти в условиях экономического роста. В результате повышение пенсионного возраста не приведет к росту безработицы», — сообщает Минтруд в правительственную комиссию.

Впрочем, эксперты не разделяют прогнозы чиновников. В нынешних условиях есть риск роста числа неработающих граждан, полагает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. «Прогнозируемый экономический рост может создать иллюзию, что рабочих мест будет больше, но это не так. Например, в сфере сельского хозяйства к росту производства на 20% за последние пять лет привели как раз сокращение рабочей силы и автоматизация производства», — привел пример Сафонов. По его мнению, исправить ситуацию поможет создание условий для роста бизнеса — например, снижение ставок по кредитам.

Риск роста безработицы видит и профессор Института современного развития Алексей Скопин. По его мнению, этот риск также возникает вследствие создания условий для возвращения соотечественников в Россию — вчера Госдума приняла в третьем чтении закон об упрощении получения гражданства. В ближайшие годы трудоспособное население может увеличиться на 3 млн человек, рассчитал Скопин. Соответственно, правительству необходимо найти пути создания новых рабочих мест.