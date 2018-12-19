Минфин России разместил на аукционе ОФЗ-ПД выпуска 26214RMFS (с датой погашения 27 мая 2020 года) на сумму 1,145 млрд рублей, следует из материалов ведомства.



Объем предложения составил 10 млрд рублей, спроса — 12,111 млрд рублей.



Средневзвешенная доходность выпуска оказалась на уровне 8,01% годовых



Ранее сообщалось, что аукцион Минфина по размещению ОФЗ до 2024 года на 10 млрд рублей не состоялся «в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен» .