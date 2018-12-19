Рост ВВП России в ноябре 2018 года замедлился до 1,8% в годовом выражении с 2,8% в октябре. Об этом сообщается в докладе Минэкономразвития «Картина деловой активности. Декабрь 2018 года».



«По оценке Минэкономразвития России, в ноябре рост ВВП составил 1,8% год к году по сравнению с 2,8% год к году в октябре и 1,5% год к году в третьем квартале 2018 года. В целом за первые 11 месяцев 2018 года ВВП, по оценке, увеличился на 1,8% год к году», — говорится в докладе.