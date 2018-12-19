Mastercard* в России открывает новый набор участников для второго этапа глобальной программы «Перезагрузка карьеры» (Relaunch your Career), которая помогает людям с опытом работы на позициях менеджеров среднего звена вернуться на рынок труда. Подать заявку на участие можно на сайте Mastercard.

«Перезагрузка карьеры» – это 16-недельная программа, рассчитанная на специалистов, имеющих опыт работы на должностях менеджера среднего звена, желательно в сфере технологий, финансовых услуг, электронной коммерции или в организациях профессиональных услуг, которым с самого начала будет доверено управление коммерческим проектом. При этом участникам предоставят обучающие материалы, профессиональные тренинги и наставника, который поможет применить новые и уже существующие навыки.

В 2018 году программа уже была успешно реализована в Великобритании, Ирландии, Бельгии, Италии и России. В этом году к программе также присоединились Франция и Польша.

*Мастеркард