Агентство по финансовым услугам (FSA) Японии приняло решение одобрить лицензию взломанной в январе криптобиржи Coincheck. Об этом решении регулятор может объявить до конца года.

Как сообщает Coinlife , ссылаясь на агентство Nikkei, FSA решила выдать лицензию данной торговой площадке, так как, по мнению ее экспертов по кибербезопасности, криптобиржа предприняла все необходимые меры для улучшения условий торговли после похищения хакерами 511 млн долларов.

При этом особое внимание повышению безопасности торгов было уделено после того, как в апреле криптобиржу выкупила компания Monex Group.

В октябре этого года была возобновлена регистрация пользователей, открыта возможность пополнения депозитов и торговли в нескольких криптовалютах. В ноябре на платформу был возвращен токен XEM.