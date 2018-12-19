Американская криптовалютная биржа Coinbase проводит очередное расширение списка представленных на платформе цифровых активов и добавляет доддержку dai (DAI), golem (GNT), maker (MKR) и zilliqa (ZIL).

Как сообщает Ttrcoin , все токены будут добавлены на платформу полнофункционального трейдинга Coinbase Pro и имеют ограничения для некоторых юрисдикций.

При этом токены были выпущены на блокчейне еthereum и добавляются в соответствии с обещанием Coinbase расширить представленность таких активов со временем.

«Пользователи, которые захотят принять участие в управлении MKR, использовать токены GNT для отправки запросов на рендеринг в бета-сеть golem или выйти из позиций по DAI, должны вывести активы на собственные кошельки», - поясняет компания.