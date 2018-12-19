Компания TransferGo, осуществляющая денежные переводы, объявляет о закрытии раунда финансирования В-серии на сумму 17,5 млн долларов США, проведенного под руководством Vostok Emerging Finance и Hard Yaka из Силиконовой долины при участии Revo Capital, U-Start Club и Practica Capital.

Раунд был проведен в два этапа, первое вливание капитала было осуществлено в мае, в общей сложности удалось привлечь 17,5 млн долларов. Кроме того, TransferGo провела краудфандинговую кампанию, поддерживаемую платформой Seedrs, говорится в сообщении компании.

В ближайшее время компания планирует запустить более быстрые переводы в Россию, деньги из-за рубежа можно будет отправить и получить в течение 30 минут.