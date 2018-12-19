Китайский технологический гигант Huawei в течение пяти лет намерен вложить порядка 2 млрд долларов в обеспечение кибербезопасности.

По словам председателя Huawei Ху Хоукуня, в первом квартале 2019 года откроется Центр прозрачности безопасности в Брюсселе, чтобы гарантировать клиентам надежность нашей продукции, сообщает ТАСС .

Также он отметил, что решение об увеличении инвестиций в кибербезопасность было принято после того, как компания заключила 25 коммерческих контрактов на поставку оборудования по технологии 5G. Уже отгружено свыше 10 тыс. базовых станций для пятого поколения связи.