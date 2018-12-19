Федеральное ведомство по безопасности информационной техники ФРГ (BSI) уведомило ряд германских предприятий о кибератаках, связанных с КНР.

Как сообщает ТАСС , ссылаясь на газету Suddeutsche Zeitung, целью хакерской группировки Cloudhopper, стали предприятия в сфере машиностроения, исследования материалов, а также ряд крупных коммерческих предприятий.

Хакеры использовали метод, когда атаке подвергаются облачные провайдеры и хостинговые компании, предоставляющие свои услуги предприятиям, а не сами фирмы. При этом во время кибератаки хакеры могут переходить в системы крупных компаний, чтобы добыть информацию.

Suddeutsche Zeitung указывает на небольшой в целом масштаб хакерских акций в Германии, отмечая, что киберпреступники действовали целенаправленно.