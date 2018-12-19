Почти четверть работодателей (23%) планируют сократить часть персонала в следующем году, в то время как 18% компаний думают о расширении штата. Об этом свидетельствуют результаты исследования портала Rabota.ru, которые приводит «Российская газета» .

Вероятность сокращений наиболее ярко выражена в сферах «медиа и маркетинг», а также «продукты питания». Меньше всего — в компаниях, оказывающих услуги для бизнеса.

Больше всего настроены набирать персонал компании, оказывающие услуги для бизнеса, и IT-компании. Об открытии новых направлений деятельности компаний думают 20% опрошенных работодателей (чаще всего — в IT-сфере). 17% планируют увеличить бюджет на рекламу и продвижение, и здесь опять о себе заявляют IT-компании и строительные. При этом 9% опрошенных планируют, напротив, сократить бюджет на рекламу и продвижение. Среди них в основном ретейл.

Каждый четвертый работодатель (25%) решил ввести новую систему премирования работников, пересмотреть KPI (ключевые показатели эффективности). Наиболее вероятны такие изменения в автомобильном бизнесе и ретейле. Нематериальные бонусы в следующем году собираются ввести 12% опрошенных. Больше всего таким образом мотивировать сотрудников намерены компании, предоставляющие услуги для бизнеса, меньше всего — компании финансового сектора.

В опросе приняли участие 300 работодателей.

