Госдума приняла в третьем чтении поправки в Налоговый кодекс и в законодательство о международных холдинговых компаниях, которые способствуют облегчению процедуры редомициляции (смены юрисдикции) компаний в специальных административных районах (САР) на островах Русский в Приморском крае и Октябрьский в Калининградской области. Поправки были внесены в ускоренном порядке ко второму чтению двух законопроектов — о свободной экономической зоне в Крыму и об освобождении от госпошлины при обращении в суд уполномоченного по правам ребенка в РФ.

Закон уточняет сроки осуществления минимальных инвестиций компаний при редомициляции — международная компания обязана в течение десяти рабочих дней по истечении шести месяцев с даты ее госрегистрации направить в управляющую компанию САР документы, подтверждающие осуществление инвестиций в установленном объеме, форме и в установленные сроки. Датой возникновения обязательств на основании заявления о намерениях осуществлять инвестиции на территории РФ считается дата госрегистрации международной компании в порядке редомициляции.

Личным законом международной компании с момента ее государственной регистрации в РФ становится российское право, при этом добавляется норма, по которой участники (акционеры) иностранного юрлица сохраняют в том же объеме права участия в международной компании и связанные с этим обязанности.

Предусматривается возможность изменения проспекта акций международной компании (в том числе после размещения акций) в ряде случаев, устанавливается перечень документов для государственной регистрации проспекта акций в ЦБ РФ. Устанавливается возможность осуществления иностранным регистратором части функций счетной комиссии в отношении акций, права на которые он учитывает.

Согласно закону, если устав международной компании содержит положения, предусматривающие применение иностранного права, то в него должно быть включено арбитражное соглашение о передаче в арбитраж всех корпоративных споров с участием международной компании. Вводится положение, согласно которому Банк России не осуществляет контроль и надзор над соблюдением международными компаниями норм иностранного права, а также правил иностранных бирж. До 1 января 2029 года устав международной компании должен быть приведен в соответствие с законодательством РФ.

Ранее глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров разъяснил журналистам необходимость скорейшего принятия соответствующих поправок. По его словам, правительство обратилось в Госдуму с просьбой ускорить рассмотрение соответствующих норм, чтобы обезопасить российские компании от рисков санкций.

Макаров указал, что возможное внезапное принятие очередного пакета антироссийских санкций может обвалить стоимость акций российских компаний на международных рынках, поэтому «ситуацию опасно оставлять на новогодние каникулы», когда Дума не будет собираться на заседания и не сможет прореагировать оперативно на возможные изменения ситуации.