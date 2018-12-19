Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, усиливающий контроль над использованием застройщиками денежных средств участников долевого строительства. Закон был инициирован правительством РФ.

С 1 июля 2019 года все российские застройщики, привлекающие средства граждан, обязаны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов (такая возможность появилась с 1 июля 2018 года). По этой схеме дольщики передают средства не девелоперу, а банку, который замораживает деньги до тех пор, пока застройщик не выполнит обязательства по сдаче объекта. Финансировать проекты застройщики будут с помощью банковских кредитов.

Закон уточняет правила привлечения средств дольщиков в проекты, которые подразумевают строительство не одного конкретного дома, а комплексное развитие территорий. Принятые нормы означают, что застройщик будет пропорционально распределять по всем домам затраты при освоении территории, это даст возможность снизить риски по незавершению строительства, пояснил ранее на заседании профильного комитета Госдумы замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

Помимо этого, устанавливаются особенности банкротства жилищно-строительных кооперативов (ЖСК). Закон запрещает создавать новые ЖСК из числа членов прежнего кооператива, чтобы подать на банкротство первичной организации. Солидарная ответственность бенефициаров застройщика за убытки, причиненные по их вине участникам долевого строительства, заменяется на субсидиарную.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что действующая сейчас солидарная ответственность увеличила риски криминализации отрасли.

Поправками, принятыми ко второму чтению документа, снижаются требования к опыту застройщиков жилья с 10 тыс. до 5 тыс. кв. м реализованных проектов, чтобы мелкие региональные строительные компании не потеряли право привлекать средства дольщиков на эскроу-счета. Также документом отменяется требование о контроле банком средств на спецсчете застройщика после сдачи дома в эксплуатацию.

Кроме того, ужесточается порядок проверок в области долевого строительства — исключается механизм плановых проверок застройщиков, чтобы недобросовестные компании не подгоняли результаты работы к очередному визиту органов государственного надзора. А основания для внеплановых проверок, наоборот, расширяются. Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства — наделяется правом проверки финансово-хозяйственной деятельности застройщиков с целью своевременного выявления неплатежеспособности.

Ко второму чтению депутаты дополнили документ нормой о защите дольщиков нежилых помещений при банкротстве застройщика. Отдельный пакет поправок касается упрощения финансирования Фонда дольщиков для достройки проблемных объектов долевого строительства. Фонду дольщиков дается возможность сформировать дочернюю компанию-застройщика для того, чтобы те средства, которые закладываются в бюджет для достройки, имели инструментарий для использования, указал ранее глава комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. При этом фиксируется, что эта компания, так же как и фонд, будет подконтрольна Счетной палате, добавил парламентарий.

Кроме того, накануне второго чтения депутаты срочно подготовили поправку, которая даст возможность застройщикам, не останавливая продажи, страховать свои риски не в страховой компании, а в публичной компании — Фонде защиты прав граждан — участников долевого строительства. Принятие такой поправки было необходимо в связи с тем, что Центробанк исключил из перечня страховых компаний, которые имеют право страховать застройщиков, компанию «Респект». По словам Николаева, это была самая крупная компания, которая занимала более 80% рынка этого вида страхования, и решение депутатов позволит избежать остановки продаж накануне новогоднего пика активности.