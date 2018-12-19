Госдума приняла в третьем чтении закон, ограничивающий размер начисляемых по договору потребительского займа процентов, сумм неустойки, пеней, штрафов и иных мер ответственности полуторакратной суммой долга. Документ инициирован группой депутатов и членов Совета Федерации во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Закон устанавливает, что процентная ставка по договору потребительского кредита (займа) не может превышать 1% в день. Эта норма вступает в силу с 1 июля 2019 года.

Вводится запрет на начисление процентов, неустойки (штрафа, пени) и иных мер ответственности по договору потребительского кредита (займа), а также платежей за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату по договору, срок возврата по которому на момент его заключения не превышает одного года после того, как сумма начисленных процентов и иных мер ответственности достигнет полуторакратного размера суммы предоставленного потребкредита или займа. Норма вступит в силу с 1 января 2020 года.

Закон предусматривает особенности условий договора потребительского кредита (займа) без обеспечения, заключенного на срок, не превышающий 15 дней, и на сумму, не превышающую 10 тыс. рублей. По таким договорам не применяются требования закона об ограничении максимального размера процентной ставки 1% в день и ограничении полной стоимости потребкредита в процентах годовых.

Также законом предусматривается ограничение возможности уступки прав по договору потребительского кредита (займа): по общему правилу уступка допускается только лицу, осуществляющему профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов, лицу, осуществляющему деятельность по возврату просроченной задолженности физлиц в качестве основного вида деятельности, специализированному финансовому обществу или финансовому агенту либо физлицу, указанному в письменном согласии заемщика, полученном кредитором после возникновения у заемщика просроченной задолженности.

Кроме того, закон лишает судебной защиты требования кредитора по потребительскому кредиту (займу) в случае, если потребительский кредит (заем) был предоставлен не профессиональным кредитором, а также ограничивает судебную защиту требований профессионального кредитора полуторным размером суммы предоставленного потребительского кредита.

Законом уточняется определение «профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов», исключая в качестве критериев ее квалификации необходимость ведения такой деятельности за счет систематически привлекаемых денежных средств, а также неоднократность (не менее четырех раз в течение одного года) ее осуществления.

Документ направлен на защиту прав заемщиков, которые получают займы от различных кредиторов, в том числе от микрофинансовых организаций, отмечал ранее Аксаков.