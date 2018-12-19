Госдума приняла в третьем (окончательном) чтении закон, предусматривающий возможность предоставления Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) господдержки за счет средств федерального бюджета в порядке, форме и размерах, определяемых в соответствии с бюджетным законодательством. Документ был инициирован правительством РФ.

Речь идет о господдержке, предоставляемой для исполнения Корпорацией МСП обязательств по независимым гарантиям, выдаваемым ею для обеспечения исполнения обязательств субъектов МСП. При этом предоставление такой государственной поддержки одновременно в разных формах не допускается.

Закон предусматривает предоставление господдержки до 31 декабря 2029 года включительно — в течение периода осуществления Корпорацией МСП деятельности в качестве института развития в сфере малого и среднего предпринимательства для исполнения ее обязательств по независимым гарантиям, выдаваемым ею в 2019—2024 годах. С помощью господдержки будет обеспечиваться исполнение обязательств субъектов МСП по кредитным договорам, заключенным ими с российскими кредитными организациями в 2019—2024 годах, в пределах объемов бюджетных ассигнований федерального бюджета.

Закон вступит в силу с 1 января 2019 года, но не ранее его официального опубликования.

