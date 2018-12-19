Госдума приняла в третьем чтении законопроект о банкротстве физических лиц без наличия у него имущества. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ГД.

Так, принятые изменения в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» предусматривают, что отсутствие у гражданина имущества, которое могло бы быть направлено на удовлетворение требований кредиторов, не препятствует введению процедуры, применяемой в деле о банкротстве гражданина.

Законопроект дополняет определение термина «реализация имущества гражданина». Отмечается, что одной из целей данной процедуры является освобождение от долгов граждан.

«Эти положения основаны на том, что, помимо соразмерного удовлетворения требования кредиторов, у процедуры банкротства гражданина есть социально-реабилитационная цель. Она предусматривает списание непосильных долговых обязательств гражданина с одновременным введением для него ограничений, установленных действующим законодательством о банкротстве», — отмечается в сообщении.