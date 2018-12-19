Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило Ситибанку долгосрочные рейтинги дефолта эмитента на уровне «BBB-» с «позитивным» прогнозом. Полный список рейтинговых действий приводится в сообщении агентства .

РДЭ и рейтинг поддержки Ситибинка обусловлены потенциальной помощью, которую он может получить со стороны своего единоличного акционера — Citigroup Inc. Уровень РДЭ ограничен страновым потолком по России «BBB-».

«Позитивный» прогноз по рейтингу Ситибанка отражает возможность повышения странового потолка по России с учетом «позитивного» прогноза по находящемуся на этом же уровне суверенному рейтингу.



Также подтвержден рейтинг устойчивости Ситибанка («bbb-») благодаря высокому качеству его активов, существенным запасам капитала и ликвидности и консервативному риск-менеджменту, следует из релиза Fitch.

