Также подтвержден рейтинг устойчивости Ситибанка благодаря высокому качеству его активов, существенным запасам капитала и ликвидности, консервативному риск-менеджменту.
Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило Ситибанку долгосрочные рейтинги дефолта эмитента на уровне «BBB-» с «позитивным» прогнозом. Полный список рейтинговых действий приводится в сообщении агентства.
РДЭ и рейтинг поддержки Ситибинка обусловлены потенциальной помощью, которую он может получить со стороны своего единоличного акционера — Citigroup Inc. Уровень РДЭ ограничен страновым потолком по России «BBB-».
«Позитивный» прогноз по рейтингу Ситибанка отражает возможность повышения странового потолка по России с учетом «позитивного» прогноза по находящемуся на этом же уровне суверенному рейтингу.
Также подтвержден рейтинг устойчивости Ситибанка («bbb-») благодаря высокому качеству его активов, существенным запасам капитала и ликвидности и консервативному риск-менеджменту, следует из релиза Fitch.
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