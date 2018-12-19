Аналитики «Финама» ожидают роста котировок акций Adobe Systems — ведущего мирового разработчика программных продуктов для графического дизайна, редактирования фото и видео, веб-разработки. Они рассчитывают на рост их цены до 2 890 долларов, или на 26,1%.

В инвесткомпании отмечают, что в последнее время Adobe стабильно демонстрирует двузначные темпы роста финансовых показателей. В IV квартале 2018 года выручка компании увеличилась на 22,8%, достигнув рекордных 2,46 млрд долларов. Скорректированная прибыль на акцию взлетела на 45,2%, до 1,83 доллара, хотя и не дотянула немного до средней оценки аналитиков на уровне 1,88 доллара.

Аналитик «Финам» Игорь Додонов напоминает, что сейчас Adobe активно развивает платформу искусственного интеллекта и машинного обучения Sensei, элементы которой уже начинают применяться в ее продуктах. Также компания проводит активную политику M&A, купив в этом году разработчика облачных решений для маркетинга Marketo. Ранее компанией была поглощена Magento Commerce, разработчик CMS для интернет-магазинов.

«Несколько лет назад Adobe кардинально изменила свою бизнес-модель в пользу продажи онлайн-подписки на облачные сервисы Creative Cloud, Document Cloud, Marketing Cloud, в которые вошли обновленные версии широко известных продуктов компании», — отметил он в комментарии. В IV квартале поступления от подписки на облачные сервисы составили 88,6% общей выручки компании, тогда как продажи продуктов в рамках традиционных каналов сбыта упали на 22%, а их доля в выручке — до 6,1%.