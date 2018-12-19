Компания Facebook признала, что предоставляла крупным технологическим компаниям доступ к личным данным пользователей, но уточнила, что они давали на это свое согласие.

Такое заявление компания опубликовала во вторник в своем блоге. Отмечается, что подобные настройки позволяли людям открывать свой аккаунт Facebook на устройствах и платформах, разработанных такими компаниями, как Apple, Amazon и Yahoo. Кроме того, пользователи могли видеть рекомендации от друзей по соцсети в таких популярных приложениях, как Netflix, New York Times и Spotify.

«Ни одно из партнерств, ни одна функция не давала компаниям доступ к информации без согласия пользователей и не нарушала наше соглашение с Федеральной торговой комиссией от 2012 года», — сообщили в компании.

Согласно заявлению, Spotify, например, получала доступ к личным сообщениям, только если пользователи заходили в сервис под своей учетной записью Facebook. Это позволяло им отправлять и получать сообщения, не выходя из музыкального приложения.

Тем не менее Facebook признала, что должна была жестче контролировать то, как партнеры и разработчики получают доступ к информации через платформы соцсети. Как отмечается в заявлении, сейчас компания находится в процессе сворачивания многих партнерств.