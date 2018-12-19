Рейтинговое агентство «Эксперт РА» пересмотрело рейтинг кредитоспособности АКБ «Держава» по новой методологии и присвоило рейтинг на уровне «ruBB+» со «стабильным» прогнозом. Ранее у банка был рейтинг «ruBBВ-» со «стабильным» прогнозом.

Пересмотр рейтинга связан с изменением методологических подходов в части ужесточения оценки конкурентных позиций, а также с переоценкой агентством рисков бизнес-модели банка из-за низкой диверсификации источников дохода на фоне роста концентрации крупных кредитных рисков, поясняется в релизе «Эксперт РА» .

Рейтинг обусловлен невысокой оценкой рыночных позиций банка, слабой оценкой достаточности капитала, адекватными ликвидной позицией и качеством портфеля гарантий, а также удовлетворительными оценками качества активов и корпоративного управления.

В частности, невысокая оценка рыночных позиций отражает ограниченные конкурентные позиции банка на российском банковском рынке при адекватных позициях в сегменте выдачи банковских гарантий (в том числе экспресс-гарантий) — на 1 ноября этого года банк занимал 20-е место по объему гарантийного портфеля. При этом агентство отмечает риски бизнес-модели банка, связанные с низкой диверсификацией источников доходов (по итогам девяти месяцев 2018 года комиссии за выдачу гарантий составили более 70% от величины чистых процентных и комиссионных доходов) на фоне усиления конкуренции в данном сегменте и ограничивающего влияния невысокой достаточности капитала банка.

Запас капитала оценивается как слабый, поскольку в условиях поддержания норматива Н1.0 на протяжении 2018 года в среднем на уровне 12,3% агентство отмечает наличие на балансе потенциально стрессовых активов (ценные бумаги невысокого кредитного качества, высокорискованные ломбардные кредиты физлицам). В 2018 году основное давление на показатели достаточности капитала банка оказал рост портфеля гарантий. Поскольку объем портфеля гарантий подвержен сезонным колебаниям, агентство ожидает роста норматива Н1.0 в пределах 2—3 процентных пунктов к концу I квартала 2019 года в связи с сокращением портфеля гарантий. Поддержку нормативам достаточности капитала оказывают высокие показатели эффективности деятельности банка.

Оценивая качество активов банка как удовлетворительное, агентство уточняет, что портфель ценных бумаг формирует около половины активов и его качество является адекватным. Отмечается невысокое качество кредитного портфеля, но на кредиты физлицам приходится только 13% активов, на кредиты юрлицам — 4%.

Качество портфеля гарантий аналитики признают адекватным. «Эксперт РА» позитивно оценивает преобладание в портфеле гарантий I и II категорий качества, а также невысокий уровень дефолтности гарантийного портфеля, однако обращает внимание на то, что потенциальная точечная реализация крупных кредитных рисков может оказать значительное давление на капитальную позицию банка.

