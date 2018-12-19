Финансист Джордж Сорос назван «Человеком года» по версии газеты Financial Times (FT) за свою «активную позицию и либеральное видение мира».

«Выбор газетой «Человека года» обычно основан на достижениях претендентов, — говорится в сообщении издания. — Выбор Сороса в нынешнем связан также с ценностями, которые он представляет». Он является, по оценке газеты, «знаменосцем либеральной демократии и открытого общества» — идей, «которые победили в холодной войне».

«Более трех десятилетий Сорос использует филантропию для борьбы с авторитаризмом, расизмом и нетерпимостью, — подчеркивает FT. Своей «приверженностью открытости, свободе СМИ и защите прав человека он вызвал гнев авторитарных режимов и все большего числа популистов, которые продолжают завоевывать позиции, прежде всего в Европе», добавляет издание.

Сорос, один из богатейших людей в мире, является основателем и главой хедж-фонда Soros Fund Management. По данным журнала Forbes, его состояние достигает почти 25 млрд долларов. В феврале 2016 года телекомпания CNN сообщила, что Сорос пожертвовал 6 млн долларов на президентскую кампанию кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, соперницы республиканца Дональда Трампа. После победы последнего на выборах 2016 года Сорос назвал его сторонником диктатуры и превращения США в мафиозное государство.

Некоторые политики, в частности, венгерский премьер-министр Виктор Орбан, обвиняют Сороса в том, что тот спонсирует общественные движения и неправительственные организации, чтобы добиться реализации своих политических и идеологических амбиций.